Tudor, colloqui e incentivi: così vuole 'riavere' Cambiaso. E quella frase...

I confronti tra Tudor e Cambiaso



Da adesso in poi

Igor Tudor è arrivato alla Juventus quando il mercato era già chiuso, senza la possibilità di intervenire sugli uomini a disposizione. Eppure, un rinforzo per la volata Champions lo ha trovato in casa: Andrea Cambiaso.Il primo a crederci è stato comunque proprio Tudor. Da sempre estimatore del laterale genovese, il tecnico croato ha voluto costruire un rapporto diretto e trasparente con il suo numero 27 fin dai primi giorni alla Continassa. Tudor ama parlare, confrontarsi, entrare nella testa dei suoi giocatori, e Cambiaso è diventato uno dei suoi interlocutori privilegiati. Non sono mancati i faccia a faccia, sempre improntati alla motivazione e alla fiducia.Parole semplici, ma pesanti. Come raccontato oggi da Gazzetta, con queste parole: "Sei un campione, recupera bene che poi abbiamo bisogno di te". Un mantra ripetuto nei corridoi del JTC, tra un allenamento e l’altro, per rimettere in moto il motore di uno dei giocatori più preziosi per la nuova Juventus.Ha atteso il momento giusto, proteggendo il suo jolly senza caricarlo di pressioni inutili. E ora, finalmente, è pronto a raccogliere i frutti. Dopo il ritorno tra i titolari a Parma – nella serata più storta dell’era Tudor – Cambiaso è pronto a riprendersi il suo spazio da protagonista.La sfida contro il Monza,Il piano è chiaro: sfruttare la duttilità dell’ex Bologna e Genoa per armare l'attacco, aumentare il volume di gioco sulle corsie e ridare slancio a una manovra spesso appesantita dalla fatica e dall'ansia di risultato.Tudor, nelle sue conversazioni tattiche con Andrea, ha sottolineato quanto sia fondamentale avere un laterale capace non solo di garantire corsa e copertura, ma anche di creare superiorità numerica, inserirsi senza palla e accompagnare l'azione con lucidità.La missione Champions passa anche dai suoi piedi, e Tudor lo sa bene. I faccia a faccia tra i due non sono mai stati casuali: Tudor ha visto in Cambiaso non solo un titolare affidabile, ma anche un potenziale leader silenzioso, capace di guidare la squadra con l’esempio più che con le parole.