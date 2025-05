Tudor verso il cambio modulo: torna la difesa a quattro, come gioca la Juventus contro l'Udinese

Attenzione alle possibili e importanti novità in casadopo l'allenamento che si è svolto questa mattina alla Continassa. Igor Tudor può infatti sorridere perchési sono allenati regolarmente in gruppo e saranno dunque a completa disposizione per la cruciale sfida di domani che vedrà la Vecchia Signora impegnata all'Allianz Stadium, per l'ultima volta in stagione, contro l'Udinese.Non solo. Crescono infatti le possibilità che sia il terzino italiano che il difensore inglese partano dal primo minuto in occasione della sfida contro i friulani. I bianconeri, infatti, saranno chiamati a sopperire ad alcune assenze molto pesanti: su tutte le squalifiche di Khephren Thuram e Pierre Kalulu, oltre a quella di Nicolò Savona, che allungano una lista indisponibili della quale farà ancora parte Teun Koopmeiners.

Tudor pensa al cambio modulo

Torna la difesa a quattro

Douglas Luiz ancora in panchina

Tandem Yildiz-Kolo Muani

La probabile formazione della Juventus

Chi dovrebbe farcela, invece, è Federico Gatti, ma il numero 4 zebrato si accomoderà inizialmente in panchina e, secondo quanto riferito da Tudor in conferenza stampa, avrà nelle gambe solamente pochi minuti, come accaduto in occasione della trasferta con la Lazio. Ma come giocherà la Juventus contro l'Udinese?La grande sorpresa in vista di Juventus-Udinese è rappresentata dal fatto che Igor Tudor sta concretamente pensando al cambio di modulo. Il tecnico bianconero, infatti, sarebbe pronto a modellare la sua squadra sulle note di un inedito 4-4-2, il che porterebbe ad un momentaneo abbandono della difesa a tre, ovvero uno dei capisaldi dell'allenatore croato.La difesa, ancora una volta falcidiata dalle assenze, potrebbe quindi cambiare nuovamente fisionomia. La Juve è dunque pronta a sfidare l'Udinese schierando una linea arretrata a quattro: Cambiaso, dopo i segnali positivi mostrati alla Continassa, agirà da terzino sinistro, con Alberto Costa confermato a destra. Al centro, invece, la coppia sarà formata dall'imprescindibile Renato Veiga e da Kelly, anch'egli pienamente recuperato e pronto a scendere in campo dal primo minuto. Prende sempre meno quota, invece, l'idea di schierare Manuel Locatelli al centro della difesa: il capitano bianconero, in caso di cambio modulo, agirà come da copione in mezzo al campo.Chi potrebbe farne le spese, invece, è ancora una volta Douglas Luiz. Il 4-4-2 pensato da Tudor per arginare l'ostacolo Udinese potrebbe costare l'ennesima panchina al brasiliano. Tudor, infatti, è orientato a schierare in mediana Weston McKennie al fianco di Locatelli, con Nico Gonzalez largo a destra e Weah a sinistra.Per quanto riguarda la coppia d'attacco, a questo punto, non ci sono dubbi: Kolo Muani partirà ancora una volta dal primo minuto e al suo fianco orbiterà Kenan Yildiz, fresco di rientro dalle due giornate di squalifica e pronto a prendersi una maglia da titolare. Nulla da fare per Vlahovic che, nonostante l'impianto di gioco a due punte, è destinato eventualmente a dare il suo contributo soltanto a gara in corso.