Il futuro della Juve è ancora tutto da scrivere, così come quello di Igor Tudor, accostato a Madama nei giorni precedenti e che potrebbe fare il suo ritorno in Italia, a prescindere da quella che sarà la decisione dei bianconeri. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, anche la Salernitana starebbe monitorando con attenzione la situazione e non è da escludere che possa avanzare un'offerta nei prossimi giorni.