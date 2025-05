Tudor scioglie i ballottaggi: le probabili scelte per Bologna-Juventus

Le probabili scelte di Tudor

Igor Tudor è sbarcato acon idee piuttosto chiare su quella che sarà la formazione titolare della Juventus , attesa domani al Dall’Ara per una sfida che può rivelarsi decisiva nella corsa al quarto posto. L’ultimo allenamento odierno è servito a sciogliere gli ultimi dubbi e definire gli undici che scenderanno in campo contro la squadra di Vincenzo Italiano.Il tecnico croato ha puntato sulla continuità e sulla solidità, affidandosi ancora una volta a Michele Di Gregorio tra i pali, titolare inamovibile. In difesa, vista l’assenza di Lloyd Kelly, sarà Nicolò Savona a prendere il suo posto: il giovane difensore si sistemerà sul centro-destra, con Renato Veiga al centro e Pierre Kalulu a sinistra.

Bologna-Juve, la probabile formazione

Di Gregorio

Savona

Renato Veiga

Kalulu

Weah

Locatelli

Thuram

Cambiaso

McKennie

Nico Gonzalez

Kolo Muani

Sugli esterni Tudor ha scelto la spinta di Timothy Weah a destra e la qualità di Andrea Cambiaso a sinistra. Al centro, confermata la coppia collaudata formata da Kephren Thuram e Manuel Locatelli, che garantiranno equilibrio e copertura in mezzo al campo.Sulla trequarti spazio a Weston McKennie, nuovamente chiamato a un ruolo ibrido, e a Nico Gonzalez, in supporto all’unica punta: Randal Kolo Muani. L’attaccante francese sarà il riferimento offensivo in una partita che la Juventus deve vincere per tenere vive le speranze Champions.