Tudor, arrivano gli elogi di Caressa: 'Sta incidendo anche sui tifosi. Le sue parole...'

Caressa esalta Tudor

Negli studi di Sky Calcio Clubha detto la sua sulle ultime dichiarazioni di, particolarmente apprezzate anche dal popolo bianconero: "Tudor ha detto che non gli piace il termine traghettatore", il pensiero del giornalista.Che poi ha aggiunto: "Ha detto cose giustissime. Mi sono trovato d’accordo con le sue parole e mi sta piacendo molto la sua comunicazione. Vedo che sta incidendo anche sui tifosi dellache l’hanno preso come se fosse uno di loro, c’era di bisogno di questa figura. Dice le cose giuste e si sta giocando le sue possibilità".

La Juventus, intanto, è quasi pronta a scendere in campo allo stadio Tardini contro il Parma , a caccia di una vittoria che sarebbe fondamentale per la corsa al quarto posto dopo le vittorie di ieri del Bologna e dell'Atalanta : Tudor sa di non poter fallire questo appuntamento, anche perché il calendario da qui a fine stagione è tutt'altro che scontato includendo le due sfide ravvicinate contro gli stessi rossoblù e la Lazio. Il tecnico croato sta ricevendo vari apprezzamenti, ma ora dovrà confermare con i risultati di essere la guida giusta per una Juventus alla ricerca di un traguardo fondamentale.