'Tudor andrà via', Zazzaroni svela il futuro della Juventus

AFP via Getty Images

Sei partite, tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. È il bilancio, per ora, della gestione Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Il tecnico croato è stato chiamato per portare ordine in un finale di stagione complicato, ma nonostante qualche timido segnale di ripresa, il gioco continua a latitare. La sensazione è che, salvo exploit clamorosi, il destino di Tudor sia già segnato.Lo ha ribadito con decisione anche Ivan, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, intervenuto ai microfoni di Mediaset: “Ad oggi Tudor andrà via. Elkann pare intenzionato a portare cambiamenti importanti, e Giorgio Chiellini avrà un ruolo centrale nell’area sportiva. È una scelta naturale, vista la sua esperienza e il momento delicato che sta vivendo la società”.

Il nome di Chiellini, per anni colonna difensiva della Juventus e ora pronto a rientrare dalla porta principale in dirigenza, è destinato a far discutere. Per lui si profila un incarico da dirigente operativo, al fianco di Giuntoli, in un progetto che potrebbe rinnovare profondamente l’identità del club. In questo quadro, la guida tecnica diventa un tassello fondamentale.Sul possibile ritorno di Antonio Conte, accostato a più riprese alla panchina bianconera, Zazzaroni è netto: “Firmo sulla permanenza di Conte al Napoli. A meno che De Laurentiis non impazzisca, non gli compri nessuno, ma non ci sono elementi per pensare a un suo addio. Nel calcio può sempre accadere di tutto, ma oggi resta lì”.