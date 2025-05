Tudor alla Rai: 'Primo tempo di altissimo livello. Ora l'ultima battaglia'

Getty Images

Le parole di Tudor alla Rai

ha commentato la vittoria dellacontro l'Udinese anche ai microfoni de La Domenica Sportiva, in onda sulla Rai.– "Una gran bella gara, anche il primo tempo è stato di altissimo livello ed è mancato solo il goal. Nel secondo abbiamo spinto uguale come nel primo, facciamo i complimenti ai ragazzi e ci prepariamo per l’ultima battaglia. Mi è piaciuto tutto, lo spirito, la qualità di gioco, le situazioni che abbiamo creato, la concentrazione su tutti i dettagli: di tutti quelli che hanno giocato e che sono entrati, non ce n’è uno che non mi sia piaciuto".

– "Non ci sono favoriti, c’è una gara da vincere e basta. Quali saranno le insidie nella gara contro il Venezia? Quelle classiche, non bisognerà trascurare niente e fare una bella gara. Su Vlahovic? Ha fatto un gran bel goal, è entrato bene e ha dato una mano, sono contento per lui".