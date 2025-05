Tudor alla Rai: 'Merito la conferma alla Juve? Tutti pensano di essere più bravi'

AFP or licensors

"Senza giacca? Alla Allegri si. Sono state emozioni belle, è stata una partita pazzesca visto quello che c’era in ballo. Complimenti ai ragazzi, complimenti a tutti noi, è un bel traguardo visto le difficoltà che abbiamo avuto in tutto questo percorso e con tutti gli infortuni e tutte le problematiche ecco, complimenti". Questo l'elogio di Igor Tudor ai giocatori dopo la vittoria contro il Venezia. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Juventus alla Rai."È un giocatore straordinario, ce ne sono pochi come lui tra quelli che giocano là davanti, salta un uomo, fa gol, ti fa giocare bene, lega i reparti, è un giocatore di un valore molto importante".

"Io li terrei tutti poi sono stati veramente molto disponibili alla linea di guida che l’allenatore detta, senza la loro qualità non si fa niente"."Si capirà presto, non ne abbiamo parlato fino ad ora ma adesso ci vedremo presto e si prenderà una decisione. Quando accetti tutto vivi meglio nella vita, io non mi aspetto niente e bisogna godere del lavoro guardando il percorso che è più bello dell’arrivo, per un allenatore"."Si è fatto un gran lavoro tutti insieme. Se merito la conferma? Tutti pensano di essere più bravi ma accetterò tutto".