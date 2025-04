Tudor alla Rai dopo Roma-Juventus: 'Ecco cosa ho detto alla squadra'

AFP or licensors

Roma-Juventus, le parole di Tudor

"Ci sta, abbiamo fatto un buon primo tempo, cose interessanti, con grande voglia, siamo partiti bene. Mi è piaciuto tanto perchè non era scontato visto il periodo da dove veniamo, da tutti i punti di vista". Un Tudor visibilmente soddisfatto quello che si presenta ai microfoni della Rai, alla Domenica Sportiva, dopo il pareggio contro la Roma."Siamo venuti con molta personalità, abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo loro sono partiti un po’ più forte, abbiamo preso gol da calcio d’angolo. Alla fine volevamo fare noi il secondo gol, abbiamo spinto, ma non siamo riusciti. Ci sta, contro una Roma che viene da 7 vittorie. Accettiamo questo pareggio che ci dà ancora più consapevolezza di mettersi al lavoro per le prossime gare, che sono tutte importanti".

"Comunque quando arrivi in una squadra che non conosci bene da tutti i punti di vista, soprattutto dalla testa, dal punto di vista fisico, ti metti a lavorare.Dall’altra parte devi iniziare a lavorare su certe cose. Allora metti un pezzetto su un pezzetto, lavoriamo sui braccetti, sulle preventive, tanti giocatori, diamo aggressività, poi man mano aggiungiamo altre cose. Mi è piaciuto, ho visto tante cose, non per lunghi periodi, poi per farli per lunghi periodi bisogna stare bene fisicamente, lavorare durante la settimana e portarla a un livello un po’ più alto. C’è la grande voglia dei giocatori, ci sono anche motori che lo possono fare. Io sono contentoNon è scontato venire qua, con una squadra giovane, con la voglia di giocare, ci dà la consapevolezza e l’ottimismo per il futuro, per le prossime gare"." La società è sempre più esigente, anche la gente che guarda il calcio vuole divertirsi. Io credo sempre a un gol di più, credo in quello, anche se non voglio mai prenderlo. Bisogna sempre avere equilibrio, ma bisogna sempre andare a fare gol. il calcio del futuro andrà sicuro in quella direzione. Poi è chiaro che noi in Italia siamo maestri nel concedere poco alle altre squadre, e quello va coltivato, non è una cosa che non va, anzi. Potrebbe essere un pregio, ma in avanti bisogna sempre portare coraggio e voglia di. andare a fare gol".