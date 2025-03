Tudor alla Juventus: come lo hanno accolto i tifosi

Getty Images

L’arrivo di Igorallanon ha scaldato il cuore dei tifosi bianconeri, almeno per quanto riguarda la presenza fisica. Questa mattina, infatti, nessun curioso si è presentato per accogliere il nuovo allenatore, segno di un distacco che si spiega con due fattori principali: da un lato, le tensioni tra il tifo organizzato e la società, dall’altro, la tipica distanza del pubblico juventino nei confronti degli allenatori.Nel primo giorno da tecnico bianconero, Tudor ha firmato appena un autografo, un dettaglio che evidenzia il clima attuale attorno alla squadra. Le proteste della frangia più calda del tifo, infatti, continuano a pesare sull’ambiente, rendendo freddo l’approccio nei confronti del nuovo allenatore.

Diversa la situazione sui social, dove invece si respira un’aria più positiva. Molti tifosi hanno accolto con entusiasmo la nomina di Tudor, ritenendolo l’uomo giusto per dare una scossa alla squadra. L’ex difensore bianconero, apprezzato per la sua grinta e il suo pragmatismo tattico, ha già ricevuto numerosi messaggi di benvenuto da parte dei sostenitori, che sperano in un’inversione di rotta dopo una stagione altalenante.Ora spetta al croato conquistare il pubblico con i risultati sul campo. La sfida non sarà semplice, ma Tudor ha già dimostrato in passato di saper gestire situazioni complesse. Il suo percorso alla Juventus è appena iniziato, tra scetticismo e speranza.