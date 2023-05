La conferma disulla panchina della Juventus per la prossima stagione non è più così certa. Nonostante le conferme delle prime ore post Siviglia, infatti, c'è una corrente che vede Max più vicino all'addio. Come si legge su Tuttosport, tornano d'attualità le voci di mercato sull'allenatore croato del Marsiglia, Igor Tudor. Resta tra i preferiti per il futuro sulla panchina bianconera.