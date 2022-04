Il tecnico del Verona Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2 a 1 in casa dell'Atalanta, tornando brevemente anche sulla sua esperienza dello scorso anno alla Juve come vice di Andrea Pirlo. Ecco le sue parole: "Siamo contenti, abbiamo fatto tre punti a Bergamo contro una grande squadra come l'Atalanta. Io secondo di Pirlo? Non commento, già faccio fatica a commentare la mia squadra (ride, ndr.). Con Andrea ho lavorato bene, abbiamo fatto cose buone".