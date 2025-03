Tudor... alla Inzaghi. Dai social non ci stanno: 'Perché ammonito solo l'allenatore della Juventus?'

Getty Images

Le proteste social sul giallo a Tudor

Latorna al successo: l'1-0 sul Genoa, firmato da, ha riportato entusiasmo nell’ambiente bianconero, a partire dai giocatori. Tuttavia, sui social molti tifosi si sono indignati per un episodio accaduto durante la gara. Nello specifico, il malcontento è nato dall’ammonizione inflitta a Igor Tudor, non tanto per il cartellino in sé, ma per la motivazione che ha portato l’arbitro a estrarlo: l’uscita dall’area tecnica del tecnico croato. Una decisione che, in situazioni simili e con altri allenatori (come Simone Inzaghi), è stata applicata con minore rigidità.Dopo appena 90 secondi dall’inizio della ripresa, il direttore di gara Antonioha mostrato immediatamente il cartellino giallo a Tudor. L'allenatore, colpevole di aver oltrepassato la sua zona di competenza, è stato sanzionato senza esitazione. Il tecnico juventino ha manifestato perplessità, pur cercando poi un chiarimento con l’arbitro. Sui social, però, questa decisione ha scatenato la protesta dei tifosi bianconeri. Il motivo è chiaro: il tecnico dell’Inter,I sostenitori della Juventus hanno espresso il loro disappunto con commenti carichi di ironia e polemica. Qualcuno ha scritto: "Tudor deve rendersi conto di non chiamarsi Inzaghi", un altro ha aggiunto: "Igor ha messo un piede fuori dall’area ed è stato ammonito, mentre Inzaghi arriva quasi sulla linea laterale a crossare per Lautaro e nessuno dice nulla". Un altro tifoso ha ironizzato: "Tudor punito per un passo di troppo, Inzaghi invece sembra prepararsi lo zaino per un'escursione". Tra meme e fotomontaggi, c’è chi ha postato un'immagine di Inzaghi sulla luna con la didascalia: "Tudor ammonito alla prima partita, intanto Inzaghi…". Insomma, la gioia per il ritorno alla vittoria è stata accompagnata da una forte polemica per il trattamento riservato al tecnico bianconero rispetto al suo omologo nerazzurro.