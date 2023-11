IN GALLERY I COMMENTI SOCIAL DEI TIFOSI JUVENTINI

La sconfitta contro l'Empoli è stata fatale per Rudi Garcia, che non sarà più l'allenatore del Napoli. L'ufficialità dell'esonero dovrebbe arrivare nella giornata odierna. T, che è avanti rispetto agli altri. Tudor è libero dopo l'esperienza al Marsiglia e in estate era tra i candidati per sostituire Massimiliano Allegri in caso di separazione con la Juve.Una situazione su cui stanno ironizzando i tifosi bianconeri sui social. De Laurentiis infatti, dopo il passaggio di Cristiano Giuntoli alla Juve, pronunciò queste parole:Una dichiarazione che va in contrasto conL'ex allenatore del Verona tra l'altro, qualcuno ha ricordato sui social, in una conferenza del passato confrontò Vlahovic a Osimhen, dichiarando la sua preferenza per il serbo. In più, altri candidati a cui il presidente del Napoli sta pensando in queste ore sono Fabio Cannavaro e Antonio Conte, altri due ex Juve. Quest'ultimo già cercato nelle settimane precedenti senza però avere una risposta positiva da parte del tecnico leccese.