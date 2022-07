Igortorna subito in panchina. Il 44enne allenatore croato, reduce dalla separazione con il Verona dopo l'ultima stagione sulla panchina degli scaligeri (subentrò a Di Francesco) e due anni fa nello staff di Andrea Pirlo alla Juventus, è praticamente a un passo dalla panchina del Marsiglia.Il club francese ha scelto l'ex difensore come successore di Jorge Sampaoli, che nella giornata di ieri ha deciso - in accordo con il club - di lasciare l'incarico di tecnico dell'OM. Alla base della decisione ci sarebbe l'insoddisfazione da parte del tecnico argentino sulle scelte in tema di calciomercato della dirigenza.