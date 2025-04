Tudor a Torino in macchina, la spiegazione: 'Non volevo prendere l'aereo, ecco quanto ci ho messo'

AFP or licensors

Tudor sull'arrivo in macchina a Torino: "Ci ho messo 10 ore"

C'è anche lo spazio per sorridere perNell'intervista ai microfoni di DAZN, il tecnico bianconero oltre a commentare la partita, ha avuto modo di "chiarire" il viaggio in macchina fatto per arrivare a Torino due settimane fa, quando è stato chiamato dalla Juventus.Tudor aveva raggiunto la Continassa direttamente dalla Croazia in macchina, una scelta che non è passata inosservata e che è stata vista da molti come rappresentazione dell'incredibile voglia che il tecnico aveva di arrivare in città, affrontando anche un viaggio così lungo in macchina.A domanda specifica, Tudor ha risposto così sul viaggio fatto in macchina: "Sono partito con la macchina, normale, era per non viaggiare con l'aero. Quanto ci ho messo? 10 ore, ma anche nel 98 quando sono arrivato con la Juve sono arrivato in macchina".