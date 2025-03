Tudor a stagione in corso, il precedente simile con la Lazio: come era andato

GETTYIMAGES

Nonostante l'idea iniziale della Juventus fosse quella di terminare la stagione conun po' come è sempre stato fatto nella storia del club bianconero, anche nei momenti più difficili, la situazione ha "obbligato" la società ad intervenire con l'obiettivo di centrare la qualificazione in Champions League, troppo importante a livello sportivo ed economico., promuovendo qualcuno che è già presente come Francesco Magnanelli (allenatore della Juve Under 20) o Massimo Brambilla (allenatore della Juve Next Gen). Si voleva comunque un profilo di un certo tipo e la corsa è stata a due tra Igor Tudor e Roberto Mancini.

Com'è andato Tudor a stagione in corso: i risultati con la Lazio

lla fine arriverà, a meno di clamorose sorprese, Tudor: dietro questa scelta diversi motivi. Anche la capacità di saper entrare in corsa, cosa che il croato ha dimostrato di riuscire a fare con risultati positivi. Proprio un anno fa, di questi tempi,In quel caso arrivava dopo le dimissioni dell'allenatore biancoceleste e non dopo un esonero. Il caso ha voluto che Tudor diventasse allenatore della Lazio alla 30esima giornata, proprio come sarà in questo caso. Nove partite a disposizione del tecnico croato.Tudor prese la Lazio dopo 29 partite di campionato, quando i biancocelesti erano in nona posizione, fuori quindi da tutte le qualificazioni europee. L'esordio fu proprio contro la Juventus, con la vittoria nel finale per 1-0 all'Olimpico. In nove partite, la Lazio mantenne una media di due punti a gara (18 punti in 9 partite). Tudor riuscì a recuperare punti su quasi tutte le squadre. Quattro su Fiorentina e Bologna, cinque sul Milan, sei su Juventus e Roma.Fu quindi un impatto positivo che arrivò anche attraverso cambiamenti tattici.I bianconeri sono in piena lotta per il quarto posto, nulla è perduto in questo senso e il cambio immediato è anche e soprattutto per questo, perché il club pensa che con Tudor ci siano più possibilità di non fallire l'ultimo grande obiettivo rimasto.