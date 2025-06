Tudor a Sportmediaset: 'Koopmeiners è avanti, Locatelli viene da un mese di problemini'

2025 Getty Images

Le parole di Igor Tudor a Sportmediaset:CONDIZIONI – "Stanno bene, c’era un po’ di stanchezza perché si è spinto tanto fino all’ultimo minuto. I dati erano importanti da quel punto di vista, poi quelli che dovevano recuperare hanno recuperato, chi doveva lavorare di più ha lavorato. Bello, c’è una sensazione bella perché si è partiti con il piede giusto, però bisogna dimenticare e prepararsi. Sono solo tre partite e non si può sbagliare niente"DIFFERENZA RETI – "Non si ragiona mai così, domani si ragiona per vincere. L’obiettivo è quello, andare forte. Si può fare un risultato positivo"

GATTI, KOOPMEINERS E LOCATELLI TITOLARI – "Non lo so ma stanno bene, Koop è avanti, Fede viene da un lungo periodo di stop ma ha fatto qualche minuto e si è messo a lavorare. Manu viene da un mesetto di problemini. C’è bisogno di tutti, vedremo"CALDO – "Sicuramente è un tema a quelle ore ma va accettato, è uguale per tutte e due le squadre. Bisogna stare attenti a bere, provare a fare il meglio e dimenticare questi problemi"GRUPPO – "Mi piace tutto, c’è una bella atmosfera. Si è finita la stagione in positivo perché si è raggiunto un obiettivo e questo ha portato fiducia e consapevolezza dopo un’annata lunga e difficile. C’è un po’ di ossigeno da quel punto di vista, il piacere delle conoscenze che abbiamo che ti porta a fare le cose con più facilità"