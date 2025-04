Tudor a Sky: 'Ci sono ancora tanti punti in ballo. Kolo Muani farà una bella gara'

Getty Images

Le parole dia Sky prima di Juventus-Monza - "Mancano cinque giornate, dobbiamo fare una partita seria. L'abbiamo preparata in poco tempo ma ho visto i ragazzi vogliosi e determinati, ieri hanno fatto una bella rifinitura".- "Tutte le partite hanno un peso importante, non dipende da contro chi giochi ma dal momento dell'altra squadra. L'Inter ha perso a Bologna e contro la Roma , a volte poi la difficoltà si azzera, dobbiamo fare una grande partita".- "Saranno tanti scontri diretti, ci sono ancora tanti punti in ballo".

- "Si è allenato bene, è un ragazzo forte che vuole fare bene e penso farà una bella gara".