Tudor a Mediaset: 'Complimenti ai ragazzi. In 10 mi chiedevano il cambio, ho avuto un timore'

Real Madrid-Juventus, parla Tudor

Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sfida contro il Real Madrid. Le sue parole:"Faccio i complimenti perchè abbiamo rispettato il piano gara. Era questa la strategia, i ragazzi hanno dato tutto in queste condizioni e circostanze. In dieci mi chiedevano il cambio. Avevo paura si facessero male. C'era uno slot e volevo cambiare qualcosa di offensivo ma Thuram si tirava dietro e avevo paura di rimanere in dieci. Complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto, ci deve servire da scuola giocare contro queste squadre. Ora riposiamo per ripartire".

"L'abbiamo preparata diversamente. Era un'altra gara. Questa contava. Loro sono forti quando palleggiano e quando ripartono in contropiede. Bello. Abbiamo sprecato qualche occasione, abbiamo sofferto, ma va bene ora si riposa e si riparte"."Non è il momento di parlare di mercato. Ora riposiamo e poi ci sarà tempo".