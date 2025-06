Tudor a Mediaset: 'Che bello sfidare Guardiola, è il migliore'. Poi l'anticipazione di formazione

2025 Getty Images

Le parole di Igora Mediaset:LE CONDIZIONI – "Stiamo bene, siamo contenti perché abbiamo passato il girone che era il nostro obiettivo. Ora c’è questa partita importante, una bella atmosfera e vogliamo fare bene."PRIMI – "Tutto è importante, la voglia, la qualità e il momento. Si prepara e poi si scende in campo. Bisogna scegliere in modo intelligente chi schierare titolare e chi può entrare dalla panchina. Bisogna pensare a tutto, non è una partita come le altre perché devi pensare anche come reggere 100 minuti alle tre di pomeriggio in estate."

CITY – "L’ultima che abbiamo giocato abbiamo vinto, speriamo non ci sia tanto da cambiare. Ogni partita è a sé stante, anche se resta lo stesso allenatore cambia tutto. Noi abbiamo grande rispetto per loro, per il loro allenatore e per la storia. Insieme al Real Madrid negli ultimi anni sono stati i migliori."GUARDIOLA – "È bello confrontarsi con lui, lui è il più bravo. Bisogna sempre ripeterlo perché nel nostro lavoro si fanno sempre tante critiche."TURNOVER – "Si cambia sicuramente perché è giusto da tutti i punti di vista, c’è anche tanta stanchezza. L’abbiamo valutato molto attentamente volendo fare al meglio."