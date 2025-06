2025 Getty Images

Juventus, le parole di Tudor a Mediaset

Igor Tudor ha parlato della vittoria della sua Juventus contro il Wydad Casablanca ai microfoni di Mediaset. L'allenatore bianconero ha commentato anche la prossima sfida contro il Manchester City, oltre alla prestazione di“Bei numeri, belle prestazioni. Non sono state partite facili come può sembrare dal risultato ma si è fatto bene”.“È una bella partita, saranno partite diverse dal punto di vista del ritmo, l’umidità, gli orari… si toglie un po’ da quel punto di vista, ma sono partite belle da giocare ed essendo poche c’è importanza maggiore. Questa è bella, bisogna scegliere bene chi far riposare e chi far giocare, giochiamo contro una squadra di livello mondiale”.

“Ho fatto la scelta che ritenevo migliore per passare il turno. Non è detto che la prossima non sia diversa: ci sono anche cinque cambi, qualcuno può fare 45 minuti, qualcuno in sederono tempo. Tante volte si decide la partita alla fine”.“Diciamo due goal e mezzo dai. Il miglior Yildiz? Sta facendo molto bene”.