Tudor a DAZN sul futuro: 'Presto parlerò con Giuntoli. Questa cosa non è giusta per me e il club'

Juventus in Champions, le parole di Tudor

Può festeggiareche vincendo a Venezia ha centrato l'obiettivo per cui era stato ingaggiato dalla Juventus. Il tecnico croato ha parlato ai microfoni di DAZN: "Pressione? Quello che era in ballo...normale, tutte le riunioni che facevo le facevo per aiutare loro, farla sembrare una gara qualsiasi, mi sono piaciuti tanto, non è facile quando vai sotto, sono stati calmi nel modo giusto, complimenti a loro che si sono messi a disposizionee dal primo giorno, a lavorare, non era facile, tre partite fuori casa con dirette concorrenti, non era facile".

"Dal primo giorno si lavora su tutti i concetti, poi a volte le partite sono diverse, abbiamo fatto quasi tutte le partite senza 1-2 titolari, abbiamo avuto due rossi, tanti infortuni, Gatti, Koopmeiners hanno giocato poco, Kenan non c'era quattro partite, enormi difficoltà, a maggio ragione complimenti a tutti, ce la siamo meritati, guadagnata sul campo"."Futuro si saprà dopo il Mondiale? Prima, si saprà presto, è giusto così, prima che uno va là, se uno va là e non ha futuro non è giusto, ma non per me ma per il club, non è una cosa secondo me corretta per nessuno. Presto si saprà. Non abbiamo parlato, siamo stati concentrati sul finale di campionato, non distrarsi, si parlerà presto. E' una cosa naturale e corretta, per tutti, club, giocatori e allenatore, non si può fare altrimenti, è una cosa logica.EMOZIONI - "Io sono sempre contento, felice del lavoro fatto, qualsiasi cosa io lo accetto a braccia aperte".