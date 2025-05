AFP or licensors

Tudor a DAZN pre Bologna-Juventus: 'Vinci o perdi non succede niente. C'è bisogno di dare di più'

Redazione BN

un' ora fa

2

A DAZN, Igor Tudor presenta così Bologna-Juventus.



LE PAROLE - "McKennie? Si fanno le scelte per quelle che pensi possano essere le migliori soluzioni. Ho visto i ragazzi vogliosi, a battagliare, a fare le nostre cose per rispondere al Bologna. Si sa come gioca. Una bellissima gara da giocare":



CARATTERISTICHE - "Partita per Kolo? E' la sua roba, poi si gioca in 11 e tutti devono dare un contributo e fare le cose senza sbagliare niente. Loro hanno i loro punti di forza, noi i nostri. Come di debolezza. Vediamo cosa regala il campo".



AMBIENTE CALDO - "Ci siamo preparati bene, abbiamo avuto problemini di giocatori, ma 11+5 ci sono. C'è bisogno di tutti, di dare qualcosa di più. Partite di importanza enorme, uno vince o perde non succede niente. E' una gara importante, bella. Vediamo".