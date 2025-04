Tudor a DAZN: 'Potevamo fare tre o quattro goal nel primo tempo. Abbiamo problemi sulle palle inattive'

2025 Getty Images

Le parole dia DAZN dopoLA PARTITA - "Ottimo primo tempo, buon secondo. Ultimi dieci minuti troppo nervosi, vanno fatti i complimenti ai ragazzi. Due goal belli, potevamo fare altri due-tre. 3 o 4-0 fine primo tempo non c'era nulla da dire".IL SECONDO GOAL - "Bellissimo, connessione nell'andare in avanti. I giocatori hanno qualità, se non si è forti queste cose non vengono bene".GOAL SU PALLA INATTIVA - "Un argomento importante perché sappiamo che abbiamo un po' di problemini di struttura e inesperienza. Ci può stare, bisogna alzare attenzione e prepararsi meglio. Le partite si decidono anche su queste cose. Gli ultimi dieci minuti sono stati una scuola. L'ho detto ai ragazzi, bisogna crescere in fretta".

VLAHOVIC - "Ha fatto una bella gara, è mancato solo il goal. Era dentro, connesso, si è mosso più del solito. Mi dispiace perché un goal lo avrebbe meritato".KOOP - "Problema al tendine, sono felice per il goal. L'ho visto più di gamba, si è messo ovunque. Questo goal gli dà fiducia".CORSA CHAMPIONS - "Non mi piace fare paragoni con gli altri. Dobbiamo pensare a noi stessi, contro noi stessi e pensare a crescere individualmente e di squadra".