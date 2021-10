Igor, a DAZN, ha commentato Verona-Juve."La mia Juventus? No, è il mio Verona. Sono contento, felice, ho trascorso lì begli anni, ma sono qui e si battaglia, si vuole vincere con chiunque. Bravi ragazzi, l'abbiamo meritata. Terza partita in sei giorni e abbiamo dato tutto. Dopo il 2-0 si poteva andare lì ad attaccare ancora. Invece il primo tempo è stato buono, ma dovevamo continuare a fare qualcosa avanti. Hanno alzato il ritmo, ci hanno creato qualcosa e ci siamo abbassati a difendere"."L'ho detto subito. Dopo il 2-0 cambi mentalità e modo di giocare. All'intervallo ho detto: se vedi che gli altri hanno problemi, possesso ci sta, ma devi andare a far male. Questo era il mio input. Non puoi rinunciare a fare gol, colpire in avanti. Allora nella ripresa abbiamo voluto questo. Poi la qualità della Juve è questa, c'è Dybala, Morata... ma difensivamente siamo cresciuti riguardo alle ultime partite. Più raddoppi e momenti. Tutti dietro la palla e mi fa piacere. La qualità in avanti è quella. Siamo forti ed è bello allenarli. Sono tutti giocatori forti. L'applicazione dimostrata oggi è incredibile"."Sulla solidità difensiva. Lì si può subire meno. Ho visto la statistica. Come giochiamo noi, non rimanere uomo contro uomo, con la palla dietro... facile pressare, ma quando la palla va dietro va fatto un lavoro che non è semplice. Si può migliorare lì"."Abbiamo parlato tanto, è intelligente e umile. Qui con questo sistema gli viene bene, le sue qualità sono uscite. Io lo vedo sempre, non sbaglia niente, non deve accontentarsi. Quella roba è crescita vera. Capire cosa migliorare anche... speriamo continui così""Come mai segna così tanto? E' forte. Semplice. Lui è un giocatore umile, con voglia di lavorare. Pochi con quella mentalità che ha lui. Anche questo tipo di calcio... si è trovato bene. E niente: ha qualità, non sta solo nelle gambe. E' il cervello. La differenza è l'umiltà e la voglia di crescere. Poi viene bena anche a lui"."Più competitiva? Ha qualità, non sono in un buon momento. Hanno uno dei più bravi allenatori. Usciranno da questa situazione"