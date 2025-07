Tudor a DAZN: 'Il Real ha più qualità di noi, ma per fare qualcosa di straordinario dobbiamo essere squadra'

Redazione BN

un' ora fa



Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio di Real Madrid-Juventus, sfida valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club.



RUGANI TITOLARE - "Nuovo esordio? Non importa, c'è da fare lavoro di squadra, soffrire, crederci, fare goal, non concedere e non sbagliare. Sarà una partita bellissima e super difficile. Ho dato ai ragazzi l'input di crederci veramente: bisogna lasciare l'anima, qualità ne abbiamo, loro ne hanno di più ma dobbiamo giocare le nostre possibilità con coraggio":



YILDIZ - "Yildiz? Conta la squadra. Bisogna pedalare tutti, anche quelli che entrano, se oggi vogliamo fare qualcosa di straordinario dobbiamo farlo in 16".