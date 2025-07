Tudor a DAZN dopo Real Madrid-Juventus: 'Abbiamo dato tutto contro il meglio che esiste su questo pianeta'

Getty Images

Le parole di Tudor a DAZN

ha analizzato la sconfitta dellacontro il Real Madrid nella gara valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Il goal di Gonzalo Garcia ha permesso ai Blancos di staccare il pass per i quarti, costringendo la Vecchia Signora a giungere al capolinea per quanto riguarda il proprio percorso negli Stati Uniti. Un'eliminazione comunque onorevole, con la Juve che è rimasta in corsa per larghi tratti di partita, prima di capitolare di fronte al valore assoluto e alla cifra tecnica delle Merengues. Di seguito l'analisi di Tudor.

LA PARTITA - "Sensazione brutta perché si è perso, c'è rammarico, ma anche contentezza per quello che hanno dato i ragazzi contro un avversario di questo livello. Abbiamo dato tutto, alla fine erano in 10 a chiedere il cambio".YILDIZ - "Il cambio con Koopmeiners? Scelta tecnica, erano in dieci a volere il cambio. Avevo paura si facesse male"REAL - "Squadra di primo livello, abbiamo dato tutto. Loro sono micidiali".COSA MANCA - "Ci sono livelli di squadre. Stiamo parlando di City e Real che sono il massimo che esiste in questo pianeta. Per i giocatori è stata una bella esperienza affrontarli. I ragazzi ora devono riposare bene e poi si riparte"