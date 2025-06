Tudor a DAZN dopo Juventus-Wydad: 'Yildiz è un giocatore raro, sa solo lui dove può arrivare'

ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacontro il Wydad Casablanca, valsa la qualificazione agli ottavi delLA PARTITA - "E' stata una partita diversa anche per l'orario, il ritmo era più basso. Anche loro si sono preparati per noi. Abbiamo trovato subito il goal, e quello ci ha aiutato, nel calcio non si sa mai bisogna stare attenti. Io non sono mai tranquillo nemmeno sul 3-1 o il 4-1, vedo sempre pericoli. Bravi i ragazzi, due belle vittorie. Stasera avranno una serata e una cena liberi, se la sono meritata e ci prepariamo per il City. Una bella sfida".

YILDIZ - "Lo decide lui dove può arrivare. Sono giocatori rari, giocare là davanti e fare la differenza pur avendo tanta corsa da centrocampista vero è una dote rara. Ha una mentalità importante. Abbiamo visto tutti cosa è in grado di fare. Un ragazzo d'oro".VLAHOVIC - "Oggi è entrato con la testa giusta, ha giocato per la squadra, poi il bel gesto di Manuel Locatelli che gli ha lasciato il rigore, gesto da capitano".