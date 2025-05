Tudor a DAZN: 'Sono contento, questo è un buon punto ed è stata una gara solida'

Getty Images

Igor, a DAZN, parla così dopo Bologna-Juventus."Avevamo preparata la gara diversamente, con questo 3-5-2 con la palla negli spazi e battagliare dal punto di vista fisico. Sono una squadra costruita su questo tipo di calcio. Hanno questa spensieratezza, un entusiasmo che mi ha fatto pensare di prepararla in questo modo qua. Buon punto. Avanti col risultato. Sono contento. Partita solida, su questo campo hanno sofferto tutti, e noi con grandi difficoltà tra infortuni e squalificati…".- "Si può riproporre? L'ho detto, è stata preparata diversamente, rinunciando al nostro calcio. Sapevamo che loro hanno anni di lavoro dietro, scegliendo così questa strada. Sono contento, io. Chiaro che si voglia sempre fare il proprio calcio, dominando, ma il momento che è adesso, con i problemi avuti, abbiamo fatto questa scelta. Mancano 3 partite, mi sembra che siamo ancora quarti. Andiamo con fiducia a Roma, con la Lazio, poi Udinese e Venezia".

"Rammaricato? C'erano 2-3 passaggi e mancava poco per il 2-0, poi il fuorigioco… I ragazzi hanno dato tutto, magari è mancata lucidità. Ma va bene. Anche per i cambi, mi sono piaciuti, nella ripresa abbiamo avuto qualche situazione pericolosa. Contenti così, dai"."Quanto determinerà? Ho detto prima di questa che qualsiasi risultato non era nulla di deciso, così penso anche a Roma. Alla fine sono 9 punti tanti, tante squadre ravvicinate, non si decide nulla con 3 punti. Una per una, vediamo il calendario, chi ha più voglia o qualità. Magari le più facili diventano le più difficili. Le 3 davanti hanno tutte le stesse difficoltà, tutte lottano per qualcosa. Vediamo a Venezia, con l'Udinese è sempre difficile…".