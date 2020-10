1









Dal botta e risposta con Leonardo per la campagna acquisti alla sconfitta in Champions League contro il Manchester United. Ora più che mai, la permanenza di Tuchel sulla panchina del Paris Saint-Germain è in serio pericolo. Come riporta Sportmediaset, il candidato numero uno è Massimiliano Allegri, che presto potrebbe terminare il suo periodo sabbatico. L’ex Juventus è l’identikit preferito del ds parigino, l’uomo in grado di gestire uno spogliatoio composto da grandi stelle come Neymar e Mbappé.