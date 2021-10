In conferenza stampa, Thomasha parlato ancora della gara del suo Chelsea con la Juventus: "Contro l’Arsenal è stato coinvolto, così come nel secondo tempo contro il Tottenham ha partecipato ad alcune occasioni. Invece, in altre gare, è stato più isolato come quella contro il City, ma il merito è anche dell’avversario. Ci saranno sempre gare come ad esempio quella contro la Juve, dove troveremo poco spazio, ma non devono essere riferimenti. Parleremmo in modo del tutto diverso se all’80’ avesse segnato un gol che lo avrebbe reso di nuovo decisivo".