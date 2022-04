L'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara di FA Cup vinta per 2-0 contro il Crystal Palace, dove ha fatto il punto anche sul caso Lukaku che, da qualche settimana sta scuotendo l'ambiente dei Blues.



'Deve fare come Timo Werner. Ossia lavorare sodo, aspettare ed essere paziente . Deve mettere la squadra al primo posto, specialmente per gli attaccanti le cose possono cambiare in pochi secondi'.