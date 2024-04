Ilnon ha disputato una stagione indimenticabile.nel torneo, peggio è andato in, dove i bavaresi sono stati eliminati prematuramente. Resta solo laper salvare la stagione.dei quarti ditra, il tecnico Thomasha parlato di Mathias, ex difensore dellae reduce da una stagione sotto le aspettative.- "Non è mai stato la quarta scelta, abbiamo fiducia in lui come in Kim e Upamecano e abbiamo bisogno che sia al top della forma domani”.