Tuchel dopo l'ennesima domanda di un giornalista sulla guerra in corso. — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) March 1, 2022

Romannon è solo il proprietario del, ma una figura di spicco nei colloqui diplomatici tra Ucraina e Russia per la sua vicinanza a Putin. Per questo è già capitato che i giornalisti inglesi rivolgessero domande al riguardo a- allenatore dei Blues - in conferenza. È accaduto anche alla vigilia del match di FA Cup contro il Luton, ma Tuchel questa volta ha perso la pazienza: "Dovete smetterla, non sono un politico! La guerra è orribile. Non ci possono essere altre opinioni al riguardo. Non posso che ripeterlo. Non ho mai vissuto la guerra. Quindi anche a parlarne mi sento male perché sono un privilegiato perché sono seduto qui in pace. Faccio del mio meglio, ma devi smetterla di farmi queste domande perché non ho risposte per te".