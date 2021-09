Thomas, allenatore del Chelsea, ha parlato al sito ufficiale del club, dichiarando: "La cosa migliore da fare è essere pronti per la miglior Juve possibile e per la miglior prestazione che possono fare.è una grande squadra con grandi giocatori, un allenatore d'esperienza. E' la Juve in Champions League, è bello perché è la mia prima volta in Italia e nel loro stadio. E' bello avere queste sfide, ti fanno crescere, fare esperienza, ti aiutano".