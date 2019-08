Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Tolosa, mandando un messaggio alla società, anche leggermente polemico. Le sue parole sul caso Neymar: "L'obiettivo è che questa situazione finisca il più presto possibile. Purtroppo non è finita oggi. Leonardo sa che voglio sistemare queste cose e che vorrei rimanesse, ma dipende solo da lui. La situazione non è molto chiara in questo momento e dobbiamo risolvere tutto ciò. È sempre importante giocare. Se vedremo Neymar contro il Metz? Non è solo una mia decisione. Se così fosse, avrebbe giocato oggi”.