La conferenza stampa di ieri del tecnico del Psg aveva già preannunciato quello che oggi è definitiva certezza. Neymar non sarà a disposizione per la gara con il Tolosa e Tuchel ne ha sottolineato le motivazioni proprio in sala stampa: "​Neymar? Finché la sua situazione non sarà chiara, il brasiliano non potrà giocare. Se domani (oggi, ndr) sarà chiara, allora sarà in grado di scendere in campo con noi. La situazione al momento è inquietante"



Ed inquieta anche il cammino dello stesso Psg che, dopo una vittoria ed una sconfitta, si appresta alla terza di campionato con difficoltà mai vissute in questi anni di dominio in Ligue 1. Real Madrid e Barcellona aspettano evoluzioni, con i blancos che cercano in Neymar la soluzione ad una squadra che fatica ad ingranare ed il Barça che, invece, riaccoglierebbe dopo due anni il suo ex-campione. La Juventus, che dalla sua ha un canale aperto con il Psg, non è ancora un'ipotesi da escludere.