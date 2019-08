Tuchel, allenatore del Psg, ha parlato a Canal Football Club del futuro di Neymar: "Non ho nessuna notizia sul suo futuro. Lui è con noi. È decisivo per noi. Se dovessimo perdere Neymar, non dormirei, forse. Perché è difficile perdere un giocatore e trovarne uno che può fare le stesse cose per noi. Forse il fatto di non avere notizie è una buona notizia. È difficile non sapere le cose. Lo voglio a casa ma dobbiamo trovare una situazione. Provo a convincerlo a restare ma, d'altra parte, è anche una scelta personale. È una cosa tra lui e il club".