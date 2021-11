Poco dopoè toccato parlare in conferenza anche a, allenatore del Chelsea: molto attese, soprattutto, le sue parole su Lukaku, la cui presenza è in dubbio: "Non ho ancora la certezza che Lukaku possa giocare, valuteremo dopo l'allenamento di oggi. Ne parlerò con il dottore e con i fisioterapisti, la sua convocazione è una decisione dell'ultimo momento"."Proveremo a vincerla, questo è da sempre il nostro approccio. Naturalmente senza mettere a rischio la qualificazione, ma se ci sarà l'opportunità di vincere ci proveremo. La mia Champions col Chelsea? Sono nel posto migliore possibile, sono fortunato e felice di essere qui. Il Chelsea è il club perfetto per me e questo cerco di trasmetterlo anche ai giocatori, dicendo che sono nel miglior posto possibile"."Non sta a me parlare delle decisioni del Manchester United, sono concentrato solo sulla Juventus".- "Sarà a Londra a guardarci da vicino, ma vogliamo fare bene a prescindere dalla sua presenza. Ci sarà lo stadio pieno, dovremo dare il massimo in questa gara importante. La presenza di Abramovich ci rende felici, ma non cambia il nostro approccio".