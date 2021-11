Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa: ​"E' stata una bella partita e un bel risultato. Ritmo, intensità, gioco e dettagli. E' stata una bella partita di tutti i miei giocatori, grandi complimenti ai ragazzi. Grande attitudine, impegno, attenzione e qualità. E' stata una grande partita, ora ci concentriamo sulla prossima gara.GIOCO - Abbiamo sempre tenuto molto possesso palla e cercato di creare. Dalla scorsa stagione abbiamo cercato di ricostruire il gruppo, a volte le cose sono più facili, altre meno. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, non ascoltiamo gli altri, a volte ci concentriamo più sulla difesa, altre volte su altre fasi, ma vogliamo essere grandi interpreti del gioco. Dobbiamo continuare così.CHILDWELL - Sì, mi preoccupa perché stava giocando molto bene. Era molto dolorante, speriamo non sia nulla di troppo negativo.BIS CHAMPIONS LEAGUE - Andiamo avanti passo dopo passo, stiamo crescendo molto. Siamo andati al massimo, ci è mancato un po' di cinismo nel percorso e di forma, anche all'andata, siamo migliorati molto nel percorso.3 MARCATORI DAL VIVAIO - Al club piace molto questo, rende le squadre speciali. Non abbiamo solo stelle e bei giocatori dall'estero, ma anche giovani di qualità nostri che vogliono far parte di un Chelsea forte. E' un piacere averli, fa la maggior parte del nostro successo".