, in conferenza stampa, parla della sconfitta del suo Chelsea allo Stadium."Cercavo l'impatto dalla panchina, volevo nuove energie, gamba fresca, ma non è arrivata"."Abbiamo avuto un buon allenamento ieri, eravamo a posto, sembravamo freschi e affamati. Pronti per la sfida. E' stato difficile mettere pressione, contro una squadra che difende così bassa. Era una gara diversa rispetto al City. Era molto difficile per loro creare occasioni, anche per noi. Avevamo due palle buone e abbiamo perso due chance. E' stato questo il problema. Contro il City e contro la Juve potevamo fare meglio, faremo meglio. Troveremo nuove soluzioni e continueremo a evitare distrazioni in difesa"."E' stato un problema proprio legato a creare situazioni, tiri. Come ho detto: attacchiamo lo spazio, ma non era facile trovare varchi. Abbiamo avuto occasioni. Ieri abbiamo lavorato bene, dispiace perché oggi nelle situazioni negli ultimi metri abbiamo indietreggiato. Una gara simile a quella con l'Atletico Madrid nella scorsa stagione"."Siamo dispiaciuti, è stata una partita difficile. Dovevamo fare pochi errori, abbiamo rischiato in alcuni frangenti. Ma soprattutto nelle decisioni. Mi spiace perché eravamo freschi ieri, non so perché non siamo riusciti a essere quelli di ieri in allenamento. La Juve è un grande club e ha fatto un'ottima partita".