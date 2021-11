Dei quattro biscottoni ingoiati a Londra, ce n’è uno dal sapore fortemente ideologico: il terzo. Potremmo anche vederla come una sorta di profanazione del tempio. L’area di rigore di Allegri violata da cima a fondo, in lungo e in largo e con raffinata crudeltà dai princìpi di gioco di Tuchel. Nell’analizzare questo gol in sé emblematico e spietato ho trovato anche un collegamento con la partita Lazio-Juventus. Se vi stavate chiedendo perché in Italia un certo tipo di strategia (ogni tanto) funziona mentre invece in Europa si rischiano figuracce con le big big, be’ questo è l’approfondimento tattico che fa per voi.