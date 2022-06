Sirene inglesi, sirene blues. La Premier attira e chiama, anche Adrien Rabiot. Il centrocampista francese può partire, non è incedibile e a un anno dalla scadenza si guarda intorno, con la dirigenza bianconera che aspetta un'offerta sui 15/20 milioni per dirsi addio. Mamma Veronique, sua agente, come vi abbiamo raccontato sta sondando diverse piste: dalla Premier a quel Psg con cui si sta riappacificando dopo gli screzi del passato. Sembra che Rabiot voglia e possa cambiare aria, a un solo anno dalla scadenza naturale del contratto.



IL CHELSEA - E su tutti, in queste ore, emerge il Chelsea. Come si legge su Tuttosport: "lì, a Londra, c’è Thomas Tuchel, che ha già chiamato Rabiot per capire la situazione e che sarebbe pronto, nella ricostruzione Blues, a riabbracciare il ragazzo che ha già allenato e coltivato ai tempi del Psg. Il retroscena è che già ai tempi del mercato invernale, tra la fine di dicembre e gennaio, il Chelsea si era fatto sotto con la Juventus per capire i margini di manovra per arrivare a Rabiot. E quella sarebbe stata forse l’unica destinazione gradita, a stagione in corso, per il francese. Tuttavia non se ne era fatto nulla, perché il club inglese non era riuscito a riportare in anticipo Saúl Ñíguez alla base, all’Atletico Madrid. Ma il Chelsea può riprovarci e un tentativo lo effettuerà a breve"