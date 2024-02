Dusanritrova oggi il Frosinone, la squadra contro cui ha iniziato la sua incredibile striscia di 8 reti in altrettante partite di Serie A. Il prolifico attaccante serbo è il re d'Europa nel 2024, con nessun altro bomber dei 5 migliori campionati europei che ha segnato più di lui. Nonostante sia diffidato e con la prossima sfida contro il Napoli in programma il 3 marzo, Allegri non esita a schierare DV9.