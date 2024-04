Come scrive Tuttosport, con l'che sembra intenzionato a ripiombare su Dusanlanon perde di vista possibili soluzioni alternative per l'attacco, che vanno da Joshuadel Bologna a Victordel Bayer Leverkusen. Se, infatti, i Gunners si dicessero disposti ad accollarsi i costi del cartellino del serbo (almeno una sessantina di milioni) e dell'ingaggio (12 milioni netti dalla prossima stagione), i bianconeri penserebbero seriamente alla possibilità di cederlo, motivo per cui si stanno auto-tutelando fin da ora vagliando i possibili profili sul mercato.