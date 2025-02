TS - Vaciago: 'Non è un bel risultato né una bella Juve'

2024 Getty Images

Juventus-PSV, il commento di Vaciago

Lavince 2-1 contro il PSV all'andata e si giocherà tutto in Olanda tra una settimana. Prestazione tra alti e bassi per la squadra di Thiago Motta, che ha mostrato alcuni miglioramenti rispetto all'ultima uscita ma ancora dei limiti.Questo il commento su Tuttosport di Guido Vaciago: "Non è un bel risultato, ma è la terza vittoria consecutiva e la qualificazione non pare un’impresa. Non è una bella Juve, ma è meglio di quella di Como, con spirito guerriero che le consente di superare il momento difficile del pareggio olandese e aggiustare la partita. Se accontentarsi non è un atteggiamento molto juventino, senza dubbio lo è il sano pragmatismo con cui si prendono le vittorie in attesa che i (non pochi) difetti vengano migliorati".