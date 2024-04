Come riflette Tuttosport, il derby della Mole di sabato avrà importanti ripercussioni, nel bene e nel male, sia per lache per il. I bianconeri, infatti, devono difendere il terzo posto in ottica Champions dagli assalti di Bologna e Roma, mentre i granata non possono fallire di nuovo per sperare ancora nella Conference League, dopo la sconfitta di Empoli. Nelle ultime 38 partite il Toro ha vinto la stracittadina una sola volta, il 26 aprile 2015 per 2 a 1 con le reti di Andrea Pirlo, Matteo Darmian e Fabio Quagliarella; per trovare un altro successo, con lo stesso risultato finale, bisogna invece tornare al 9 aprile 1995.