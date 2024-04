Secondo un'analisi di Tuttosport, ilè la formazione che ama di più mantenere il possesso del pallone, come indicato da una media superiore a quella della(52.2% contro 47.2%). È dunque probabile che siano i granata oggi a fare la partita. I padroni di casa cercheranno di mettere in movimento i propri riferimenti offensivi, nella fattispecie Nikolae Duvan. Il trequartista croato è il leader della sua squadra per assist attesi (4.08), a riprova delle sue qualità associative e della capacità di inventare sempre qualcosa.