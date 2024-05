Dopo essere stato cancellato dalla lista di, ora il nome di Sergiosta emergendo come il candidato principale, superando Fonseca, Van Bommel e Amorim. Questo avviene mentrerimane il favorito, ma il Milan si trova in una posizione di rincorsa rispetto alla Juventus, attualmente favorita nel caso in cui si concluda la trattativa con Allegri.Il Milan, quindi, sta cercando di recuperare terreno rispetto alla Juventus nella corsa per Thiago Motta. Nel frattempo, il profilo di Sergio Conceiçao è salito rapidamente nelle preferenze del club rossonero, superando altri candidati come Fonseca, Van Bommel e Amorim. La situazione rimane dinamica, con il Milan che sta valutando attentamente le proprie opzioni per il futuro allenatore. Ne scrive Tuttosport.